ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان تعرض لحادث سير، السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد، في طريقه، إلى مدينة فالديبيباس الخاصة بتدريبات النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حادث السير كان بسيطاً، واقتصر الأمر على اصطدام بسيط فقط مؤكدة أن زيدان لم يتعرض لأذى جسدي، وخرج من سيارته، لتفحص أثار الحادث مع سائق السيارة الأخرى.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا، مساء الأحد، على ملعب "السادار"، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.