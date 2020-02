انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

وبدأ الإعلان عن الفائزين بالجوائز بعد اكتمال وصول الفنانيين من مختلف أنحاء العالم إلى مقر الاحتفال في نسخته الـ92.

وأعلنت أكاديمية العلوم والفنون، المنظمة للحفل، عن الفائزين للجوائز هذا العام، حيث بدأت بإعلان النجم براد بت أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ذات مرة في هوليوود ،كما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى فيلم حكاية لعبة الجزء الرابع .

وحصل فيلم Hair love على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، فيما حصل فيلم Parasite على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل فيلم أجنبي (روائي عالمي) وحصل المخرج بونج جو هو على جائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته، وذهبت جائزة أفضل قصة مقتبسة إلى فيلم Jojo Rabbit، أما جائزة أفضل فيلم قصير فذهبت إلى فيلم The neighbors window، وجائزة أفضل إنتاج ذهبت إلى فيلم ذات مرة في هوليوود (Once Upon A Time in Hollywood)، فيما ذهبت جائزة أفضل أزياء إلى فيلم Little women.

وفاز فيلم American Factory بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى فيلم Learning to skateboard in a warzone، وفازت لاورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story.