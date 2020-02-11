دعت السفارة الصينية في باريس، السلطات الفرنسية، للتعامل بشكل عادل مع شركة ”هواوي” الصينية فيما يخص اختيار المشاركين لإطلاق شبكات الجيل الخامس في فرنسا. وحثت السفارة، في بيان لها، كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، إلى معاملة جميع الشركات الأجنبية بشكل متساو، وذلك لضمان المعاملة بالمثل بالنسبة لشركاتهم على الأراضي الصينية، وإلا ستتعامل مع شركاتهم بـ”تمييز صارخ”. وجاء بيان السفارة الصينية بعد تقارير إعلامية، أشارت إلى أن شركة التكنولوجيا الصينية ”هواوي”، ربما تواجه قيودا على تطوير شبكات الجيل الخامس في فرنسا.