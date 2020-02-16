سيتم تسجيل اضطراب في التزويد بالكهرباء يومي الاثنين و الثلاثاء في عديد أحياء بلدية رايس حميدو (الجزائر العاصمة ) و ذلك بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز.

و كانت مديرية التوزيع ببولوغين قد أشارت في بيان أول أنه في إطار أشغال صيانة المحطات الكهربائية، فإنه سيتم تسجيل اضطراب في التزويد بالكهرباء يوم الإثنين من الساعة التاسعة صباحا (09:00 سا) إلى الساعة الرابعة مساء (16:00سا) في حي سيدي لكبير 2 برايس حميدو.

في حين أشار البيان الثاني إلى أربعة أحياء من نفس البلدية وهي شارع بو سيجور و حي العادة سيدي الكبير، و ترقية بن نبي تحصيص 95 سيدي الكبير، و حي 173 مسكن كوسيدار سيدي الكبير و التي ستشملها تلك الاضطرابات يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا (09:00 سا) إلى الساعة الرابعة مساء (16:00 سا) و الناجمة عن أشغال صيانة المحطات الكهربائية.