احتلت الجزائر المرتبة 103 للبلدان الأكثر أمانا في العالم من بين 180 دولة حسب تقرير سويسري، بمعدل 51.9 من المائة، حيث اعتمدت المؤسسة في تقريرها على عدد من المعايير والتصنيفات لقياس الأمن والسلام وجرائم القتل والإرهاب ومعدل العنف بهذه البلدان، بينما احتلت سويسرا المرتبة الأولى للدول الأكثر أمانا تليها سنغافورة، فيما تقدمت على الجزائر على الصعيد المغاربي كل من المغرب التي احتلت المرتبة 79 وتونس التي صنفها التقرير في المرتبة 82.