انفرد ناديا السد القطري والتعاون السعودي بصدارة مجموعتيهما في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتغلب التعاون على ضيفه الدحيل القطري بهدفي محمد السهلاوي في الدقيقة 34 وعبد المجيد السواط في الدقيقة 55.

ورفع التعاون رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، وتوقف رصيد الدحيل عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة نفسها تعادل الشارقة الإماراتي مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني 2-2، ليحصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة هذا الموسم.

واعتلى فريق السد القطري صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني بثلاثية سجلت في الشوط الثاني من طرف أكرم حسن عفيف في الدقيقة 51 وحسن خالد الهيدوس في الدقيقتين 72 و78.

رفع هذا الفوز رصيد السد إلى أربع نقاط ليقتنص الصدارة بفارق الأهداف فقط عن النصر السعودي الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي 2-1، أما سباهان فتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يقبع العين في القاع دون نقاط.