كرم الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوسام شرف لنجاحه في تولي سدة الحكم إثر رئاسيات ديسمبر الماضي. وقدم الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الدكتور علي محي الدين القره داغي، الوسام واستلمه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، الذي أشرف، أمس، بجامعة تيبازة، على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول ”الصيرفة الإسلامية”. وقال الدكتور علي محي الدين إن علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والبالغ عددهم 95 ألف عالم، ارتأوا تكريم رئيس الجمهورية بوسام الشرف والدعاء له بالتوفيق في إزالة الفساد وتحقيق الأمن والأمان للجزائر، والجعل منها قوة في العالم العربي والإسلامي وتحقيق كافة مطالب الشعب المشروعة.