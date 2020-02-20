أعلنت السلطات في سويسرا، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى رئيس مجموعة "بي. إن" الإعلامية الرياضية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المدعي العام في سويسرا، أنه وجه الاتهامات إلى الخليفي، على خلفية حقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وفي القضية ذاتها، تم توجيه الاتهامات أيضا للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك.

وكان الخليفي، خضع في ديسمبر الماضي إلى الاستجواب في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني.

وفي اليوم ذاته أيضا خضع فالك للاستجواب في ذات القضية.

ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات حينها بـ"جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017.

ويشتبه في أن ناصر الخليفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، قدم لفالك هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.

ويتهم فالك، المدير العام السابق للفيفا في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.