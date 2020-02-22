سقط رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى شباب بلوزداد، اليوم السبت، في بسكرة أمام الاتحاد المحلي بنتيجة هدف لصفر.

وهذه هي الهزيمة الثانية لأبناء لعقيبة في مدينة الزيبان خلال أيام قليلة، بعد تلك التي تكبدها العاصميون في منافسة الكأس.

من جهة أخرى، واصل وفاق سطيف سلسلة نتائجه الإيجابية وعاد بفوز ثمين من خارج القواعد على نجم مقرة بنتيجة هدف لصفر.

النتائج الجزئية لمباريات الجولة الـ19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت وتكتمل يوم الاثنين:

السبت 22 فبراير:

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0

نجم مقرة - وفاق سطيف 0 - 1

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس (جارية حاليا)

نادي بارادو - شبيبة الساورة (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - جمعية الشلف (جارية حاليا)

مولودية وهران - جمعية عين مليلة (جارية حاليا)

أهلي برج بوعريريج- شباب قسنطينة (18:45)

الاثنين 24 فبراير :

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (17:45)