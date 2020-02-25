أعلنت الاتحادية الزيمبابوية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت مراسلة من الاتحادية الإفريقية لكرة القدم (كاف) تبلغها أن الملاعب الموجودة في زيمبابوي لا تستوفي المعايير لاستضافة اللقاءات الدولية.

وحسب ما جاء في بيان للاتحادية الزيمبابوية على موقعها الالكتروني فإن "الكاف" اتخذت هذا القرار بعد عملية تفتيش مست ثلاثة ملاعب في البلاد، أفضت إلى عدم استيفاء هذه الأخيرة لشروط الاتحاد الإفريقي من أجل استضافة المقابلات الدولية.

وأعلنت الاتحادية الزيمبابوية أنه تعتزم تقديم طعن في قرار "الكاف".

وبموجب هذا القرار فإن منتخب زيمبابوي الملقب بـ"المحاربين" مجبر على استضافة "الخضر" خلال الجولة الرابعة من تصفيات "كان" 2021 يوم 29 مارس المقبل بأحد البلدان المجاورة.