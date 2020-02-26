أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو، أن تحضيراتهم "تجري كما هو مخطط لها"، على الرغم من مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى تأجيل مباريات بطولة كرة القدم اليابانية لأكثر من أسبوعين.

وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بدءا من بؤرته الأساسية في الصين وصولا إلى عدة دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وإيران، تغييرات واسعة في جدولة الأحداث الرياضية في عدة دول .

وأعلنت رابطة البطولة اليابانية لكرة القدم تأجيل كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 مارس المقبل، على خلفية المخاوف من تفشي الفيروس، وذلك بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وأثارت هذه المخاوف علامات استفهام حول دورة الألعاب الأولمبية التي تستعد طوكيو لاستضافتها بين 24 جويلية والتاسع من أوت القادمين، ويتوقع أن تجذب ملايين السياح والآلاف من الرياضيين والمسؤولين.