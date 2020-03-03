تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى استقباله وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود غاكوسو، رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. للإشارة، فإن الاجتماع سينظم في 12 مارس الجاري بمدينة أويو، “للدفع بعملية السلام في ليبيا على ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”. وقد بارك تبون هذا المسعى، انطلاقا من “قناعته الراسخة بأن المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.