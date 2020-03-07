علمت " الخبر"، أن حالتين مشتبه إصابتهما بأعراض فيروس كورونا، تمكنا اليوم السبت، من الإفلات من المراقبة الطبية والأمنية الداخلية، بمصلحة الأمراض المعدية في مستشفى بوفاريك، ومغادرة المصلحة، وأن حالة استنفار من الدرجة الأولى، تولدت عن الحادث، أثمرت في مرحلة أولى من إعادة إحدى الحالتين إلى المستشفى.

وحسب المعلومات الأولية، فإن حالة الفرار، جاءت عقب زيارة وزير الصحة الخميس الماضي، إلى مستشفى بوفاريك ، للاطمئنان بدرجة أولى على " ظروف" التكفل الحالات المؤكدة والمشبوهة، خاصة وأن "فيديو" تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سوء ظروف التطبيب السيئة، والتي وصفتها بأنها تشبه "السجن".

هذا وأشارت معلومات "الخبر" ، أن إحدى الحالات تم إعادتها إلى المستشفى، بينما الثانية لا تزال في عداد الفارين المفقودين.

جدير التأكيد إليه، أن "الخبر" اتصلت بالمكلفة بالإعلام على مستوى مستشفى بوفاريك، وبمدير الصحة، للحصول على توضيحات أكثر، ولكن من دون جدوى.