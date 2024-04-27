تكريم قضاة برتبة قاضي شرفي

بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا، تم مساء اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تكريم القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين رحمهم الله.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير العدل، حافظ الأختام كلمة ثمن فيها هذه الالتفاتة الطيبة واعتبرها أبسط ما يمكن القيام به اتجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية. كما أعلن الوزير عن قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب "القاضي الشرفي" طبقا لما تنص عليه المادة 93 من القانون الأساسي للقضاء وهي سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري.

واعتبر الوزير في كلمته تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها الرئيس لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه لمنتسبيها وتشجيعه لهم.