عطاف يحل بالرياض

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، بالرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد بالعاصمة السعودية يومي الأحد والاثنين، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفق لما جاء في بيان للوزارة.

ويتمحور برنامج هذا الاجتماع الخاص الذي يلتئم تحت عنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" حول "مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية بهدف تشجيع التعاون الدولي متعدد الأطراف لبلورة حلول مشتركة في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية"، حسب البيان.

وفي هذا الإطار، ينتظر أن يشارك الوزير في جلسة نقاش حول "الديناميكيات الجيوسياسية والآثار المترتبة على الانتقال الطاقوي"، حيث "سيعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية الأمن الطاقوي في محيطها الأورو-المتوسطي"، يضيف ذات المصدر.