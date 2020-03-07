صعد الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز بهدف لمثله يوم السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية في إياب دور الثمانية، كما صعد الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدور ذاته رغم خسارته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي على منافسه الجنوب إفريقي 2-0 بملعب القاهرة يوم السبت الماضي، وبذلك تأهل الأهلي فائزا بنتيجة إجمالية 3-1.

ويلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي، الفائز في مواجهة دور الثمانية بين النجم الساحلي التونسي والوداد الرياضي المغربي.

وفي الكونغو، تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك رغم خسارته 0-1 أمام مازيمبي في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد الرجاء من فوزه ذهابا 2-0، ليتأهل متفوقا بمجموع المباراتين 2-1، حيث سيواجه الزمالك المصري المتأهل إلى الدور ذاته بعد تفوقه على الترجي التونسي 3-2 ذهابا وإيابا.