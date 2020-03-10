نقلت مباراة نادي بارادو - جمعية وهران لحساب الدور ربع النهائي ( ذهاب) لكأس الجزائر لكرة القدم، التي كانت مقررة بملعب عمر حمادي (بولوغين) إلى ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، غدا الأربعاء، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للعبة (الفاف) في موقعها الرسمي على الأنترنت.

وبالإضافة إلى مقابلة نادي بارادو - جمعية وهران، يجرى أيضا غدا الأربعاء لقاء ربع النهائي الأخير بين اتحاد بلعباس من الرابطة الأولى وآمل بوسعادة من الرابطة الثانية (16:00سا).

وتقام لقاءات الإياب يومي 20 و21 مارس.