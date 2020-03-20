اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد في مرمى ناساف الاوزبكي في دور المجموعات عام 2018 أحد أفضل خمسة أهداف "مقصية" في تاريخ رابطة أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الإلكتروني تقريرا حول الأهداف الأجمل في تاريخ المسابقة بطريقة "أكروباتية"، مطالبا الجماهير بالتصويت من أجل اختيار الهدف الأجمل على الإطلاق، ما يعني أن هدف مهاجم الزعيم مرشح لأن يكون الأجمل في تاريخ البطولة.

وأشاد تقرير الاتحاد الآسيوي بالمهاجم الجزائري لفريق السد، بعدما عادل بونجاح الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من رابطة أبطال آسيا، وذلك عام 2018، عندما سجل 13 هدفا مع نادي السد، خلافا إلى سرد الطريقة الرائعة التي سجل فيها مهاجم الزعيم الهدف في مرمى ناساف بعدما استقبل عرضية مواطنه المحترف السابق في السد يوغرطة حمرون وسدد الكرة في الشباك وكان ذلك يوم 13 مارس 2018 ، حيث كان ذلك الهدف هو الثالث في المباراة التي انتهت بفوز السد برباعية دون رد.

ونشر التقرير الأهداف الأربعة الأخرى المرشحة للمنافسة على الهدف "الأكروباتي" الأجمل في تاريخ رابطة الأبطال وهي: هدف شجاعي خليل زاده لاعب بيرسيبوليس الإيراني الذي سجله في مرمى الأهلي السعودي يوم 9 أفريل 2019 حيث جاء الهدف من مقصية رائعة.. ثم هدف الكوري الجنوبي لي دونغ-غوك لاعب تشونبوك هيونداي موتورز الذي سجله في مرمى كاشيوا ريسول الياباني يوم 22 أبريل 2015..

حيث يعتبر لي دونغ-غوك الهداف التاريخي في رابطة أبطال آسيا، برصيد 37 هدفا، ولكن هدفه في مرمى كاشيوا ريسول عام 2015 يعتبر الأجمل بينها كونه جاء من مقصية خلفية.. ثم هدف البرازيلي هيفرتون لاعب سيونغنام ايلهوا تشونما الكوري

الجنوبي الذي سجله في مرمى ناغويا اوشنز الياباني يوم 7 مارس 2012 ، ثم هدف غيلبرتو ماكينا لاعب بوريرام يونايتد في مرمى غوانغزو ايفر غراند الصيني يوم 3 مارس 2015.