أخطأ المستثمرون مرة أخرى بين اسمي شركتين وقاموا باستثمار أموالهم في شركة صينية عن طريق الخطأ، ما دفع سعر سهم الشركة للارتفاع بشكل عال للغاية. ويدور الحديث عن الشركتين “زيون فيديو” و”زوم تكنولوجي”، الأولى هي شركة مختصة في صناعة معدات الاتصالات. أما الثانية، فهي شركة يقع مقرها في لوس أنجلوس وتنشط في مجال الاتصالات عن بعد، حيث يمكن عبر منصتها عقد اجتماعات ومؤتمرات عبر الفيديو، بالإضافة إلى تقديم الدروس عن بعد. وفي ظل انتشار فيروس كورونا وفرض قيود وإجراءات العزل، زاد الطلب على خدمة “زيون فيديو”، ما زاد من إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم فيها، ما أدى إلى صعود سعر سهم هذه الشركة، وقبل يومين ارتفع سهمها بنحو 20% إلى 157 دولار للسهم. وتزامنا مع ذلك، قام المستثمرون بالخطأ بشراء أسهم شركة “زوم تكنولوجي” ظنا منهم أنها الشركة التي توفر خدمات التواصل عن بعد، ليرتفع سهم الشركة الصينية هذه في الفترة من 2 وحتى 20 مارس بنسبة 557٪.