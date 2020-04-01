كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أعلى رواتب اللاعبين في ”البريميرليغ” خلال الوقت الحالي، في ظل الخطة التي يدرسها الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بتخفيض أجور اللاعبين، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت الكرة الإنجليزية، على خلفية توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا. ونشر موقع ”سبورت مول” الإنجليزية، أعلى رواتب اللاعبين في ”البريميرليغ”، وتصدره الاسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، بتقاضيه 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. أما الثنائي العربي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي، فيتقاضى الأول 200 ألف أورو أسبوعيا، فيما يتقاضى الأخير 120 ألف أورو أسبوعيا. وجاءت هذه الإحصائيات، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن قرب تقليص أندية ”البريميرليغ” لأجور لاعبيها، كما فعل ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا وجوفنتوس في إيطاليا لتعويض الخسائر التي تكبدتها الأندية جراء توقف المنافسات الرسمية.