انتشرت صورة تظهر قطارا أمريكيا كتب عليه ”كوفيد-19” على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى نظرية مؤامرة تقول إن فيروس كورونا المستجدّ مصنّع في الولايات المتّحدة. وجاء في النصّ المرافق للصورة ”انشروا تلك الفضيحة الأمريكية. شوهد هذا القطار في ولاية تكساس في شهر سبتمبر 2019 يحمل اسم كورونا والرقم 19. إنها أمريكا التي لعبت بالعالم، هذا القطار يحمل المواد البيولوجيّة التي استخدمت في تصنيع الفيروس. كل شيء انكشف يا ترامب”. ولكنّ الصورة التي يتداولها الآلاف مركّبة والشركة المشغّلة للقطار استنكرت هذا التلاعب، حسبما توصل إليه فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة فراني برس. وأرشد البحث عن هذه الأحرف إلى الموقع الإلكترونيّ لشركة أمريكيّة في شيكاغو تؤجّر عربات لسكك الحديد، وخلال تصفّح الموقع يمكن العثور على الطراز نفسه من العربات السوداء المستخدمة في المنشور المضلل.