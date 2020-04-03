أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة.

وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، مساء أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر" "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب و الفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا".

وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 494 إصابة.