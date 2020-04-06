قررت شركة ”ديزني” الأمريكية تأجيل طرح أكثر من 12 فيلما في دور العرض السينمائية بسبب انتشار فيروس ”كورونا”. ويبيّن الجدول المنقح لـ”ديزني” تأجيل عرض أفلام ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر وجميعها مستوحاة من قصص ”مارفل” الهزلية، وهذه الأفلام من بطولة سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي وسلمى حايك، إلى جانب أجزاء جديدة لأفلام الأبطال الخارقين ”ثور” و”دكتور سترينج”، وذلك بعد أن تم إغلاق دور العرض السينمائية في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار الوباء العالمي، حسب وكالة ”فرانس برس”.