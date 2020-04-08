أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس أو لدرجات الحرارة التي تكون أعلى من 25 درجة مئوية ”لن يمنع فرص الإصابة بفيروس كورونا”. وكان العديد من الخبراء قد أعربوا عن تفاؤلهم بدخول فصل الصيف في مكافحة الفيروس التاجي، إلا أن المنظمة العالمية أشارت إلى أن ”ارتفاع درجة الحرارة لن يقضي على الفيروس”. وأضافت أن ”الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة”. واعتبرت أن ”الدول ذات الطقس الحار أبلغت أيضا عن حالات الإصابة بالفيروس”. كما أوضحت المنظمة أن استخدام الميثانول أو الإيثانول أو المبيض لن يمنع أو يعالج فيروس كورونا، وقد يكون شديد الخطورة، حيث تم استخدامه في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على الأسطح.