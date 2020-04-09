تم تأجيل تسديد اشتراكات وغرامات الأندية إلى غاية استئناف المنافسة، التي توقفت في تاريخ 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف".

وأوضحت الفيدرالية على موقعها الرسمي أن "الفاف أعلمت جميع الرابطات الكروية (المحترفة، الهواة، ما بين الجهات، الجهوية والولائية) عبر تعليمة من الأمين العام مؤرخة في 6 أفريل الجاري، بتأجيل دفع تكاليف الاشتراكات والغرامات المترتبة على الأندية إلى غاية استئناف المنافسة وذلك نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد ".

ومددت وزارة الشباب والرياضة تعليق جميع المنافسات الرياضية، من بينها مختلف بطولات كرة القدم إلى غاية 19 أفريل الجاري، بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد و العالم.

