أبعدت سلطات الطارف ثلاثة من كبار الدكاترة المختصين بمعهدي البيولوجيا والبيطرة في جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف من المشاركة في المجهود الوطني لمحاربة والوقاية من وباء كورونا، رغم إبداء هؤلاء الباحثين الجامعيين رغبتهم في أن يكون لهم دور في هذه الظروف، حيث لم تتم الاستعانة بهم ولو في عضوية خلية الأزمة بولاية الطارف، وهي الخلية التي ضمت إداريين لا علاقة لهم بالاختصاص المطلوب في دعم المجهود الوطني. للإشارة، فإن هؤلاء الدكاترة تربصوا من قبل لدى البروفيسور الفرنسي ديديي راؤول الذي كان من الأوائل في العالم الذين عالجوا المصابين بوباء كورونا عن طريق دواء ”كلوروكين”.