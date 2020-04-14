استبعد رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة, مصطفى لموشي اليوم الثلاثاء، فكرة إلغاء المنافسة الوطنية، في مختلف مستوياتها حتى ولو تم "استئناف البطولة في سبتمبر"، في الوقت الذي كل شيء متوقف بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأوضح لموشي أنه "على مستوى الاتحادية، لا يوجد أي حديث عن إعلان موسم أبيض، لأن مجهودات الفيدرالية رفقة الأندية ستذهب في هذه الحالة هباء منثورا، وهذه الفكرة غير واردة. لقد راسلتنا الوزارة الوصية حول عودة محتملة للمنافسة في حال ما سمح به الوضع الصحي، حيث قدمنا ثلاث سيناريوهات".

وتم توقيف مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية في جميع الاختصاصات، منذ 16 مارس الفارط، إلى غاية 19 أبريل بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الاتحادية قائلا: "في حال ما سمح لنا بالعودة مع نهاية أفريل الحالي فسوف نستأنف في شهر ماي القادم. وفي حال ما تواصل الحجر الصحي فإن العودة ستكون في جويلية أو سبتمبر المقبلين إذا اقتضى الأمر. كما اتفقنا مع المديرية الفنية على منح ثلاثة أسابيع للأندية قصد التحضير من جديد تحسبا للعودة إلى المنافسة".

وقال أيضا "الرزنامة تتواصل بإجراء الـ12 جولة المتبقية بالنسبة للقسم الممتاز (رجال) وست جولات بالنسبة لبطولة السيدات، في الوقت الذي بلغت فيه منافسة كأس الجزائر الدور ثمن النهائي. وبإمكاننا إنهاء الموسم في ظرف شهرين، أما الموسم المقبل فسينطلق في جانفي 2021".

وفيما يتعلق ببرنامج المنتخب الوطني، فقد أشار لموشي أن "التشكيلة لم تتأثر بالوضع الحالي، بما أنه لم تتم برمجة أي تربص أو منافسة مقبلة. أما تأجيل البطولة العربية للأمم التي كانت مقررة في أكتوبر الفارط، فقد نجم عنه تلقائيا تأجيل التربص المقبل المبرمج نهاية الموسم".