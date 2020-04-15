استغرب مكتتبو “عدل 2 “ من ”الكوطة” الثانية الموجهين إلى سكنات موقع سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، من توقف عملية منح شهادة التخصيص النهائية التي كان مقررا أن تنتهي قبل العاشر من الشهر الجاري، ليتمكن الجميع من معرفة أحيائهم، مثلما وعدهم بذلك مدير وكالة ”عدل” طارق بلعريبي، قبل أن يتفاجأ المعنيون بتوقف العملية تماما، رغم أنه يفترض أنها تتم إلكترونيا ولا تتأثر بتبعات انتشار وباء كوفيد 19 وضروريات الحجر الصحي. كما أن الوكالة من المفروض أنها تضمن الحد الأدنى من الخدمات، بدليل أنها تصدر بصفة دورية البيانات وتنشرها إلكترونيا، أم أن شهادات التخصيص وحدها معنية بالحجر الصحي؟