أحبط عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني التابع لأمن ولاية سوق أهراس محاولة لإغراق الأسواق المحلية بأزيد من 11 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، حسب محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي، الذي أوضح أن هذه الكمية كانت ستسوق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم عبر مختلف أسواق ولاية سوق أهراس. وتتكون المحجوزات، التي كان شخص يخزنها مع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك داخل مرآب مسكنه، من 11 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والفاصوليا الفاسدة وكان بصدد تحضير مادة النقانق بها، فضلا عن 800 علبة مثلجات مجمدة غير صالحة للاستهلاك.