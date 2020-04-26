تم، يوم أمس، الانطلاق الرسمي للعمل بالرقم الأخضر “3040” للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، حيث وضع تحت خدمة مكتتبيها وقاطني سكناتها للتكفل بجميع انشغالاتهم. وصرح مدير عام “عدل”، محمد طارق بلعريبي، بالمناسبة بأن الهدف من وضع هذا الخط الأخضر هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بجميع الانشغالات التي يطرحها مكتتبو وقاطنو سكنات “عدل” في مختلف ولايات الوطن، مضيفا أنه سيتم تشغيل هذا الرقم خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساء.