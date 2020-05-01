وافق المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خلال اجتماعه، مساء يوم الخميس، عن طريق تقنية الفيديو على استئناف منافسات كأس الجزائر (2019-2020) لفئة الأكابر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي وانطلاق المنافسات مجددا.

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها على موقعها الرسمي : ''تستأنف منافسات كأس الجزائر لكرة القدم للموسم الحالي، بإجراء بقية اللقاءات: الدور ربع النهائي إياب، الدور نصف النهائي والنهائي''.

ومن جهة أخرى، أكد بيان الفاف أن منافسات كأس الجزائر للسيدات والفئات الشابة ستجرى الموسم القادم قبل انطلاق البطولات المحلية بعد فترة التحضيرات. أما البطولات المحلية لفئة الرديف والسيدات أكابر، الفئات الصغرى ''ذكور وإناث" وكرة القدم داخل القاعة فإن الموسم قد انتهى بالنسبة لهم.

كما تقرر فرض تدريبات مغلقة وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية والوقائية التي أصدرتها السلطات العمومية، بسبب الوضع الصحي الحالي بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

أما فرضية إجراء اللقاءات دون جمهور ستكون وفقًا لطرق رفع الحجر الصحي وغيرها من القرارات التي ستتخذها السلطات الصحية.