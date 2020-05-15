أصدر نادي شباب بلوزداد بيانا أمس الخميس عبر فيه عن موقفه من قضية التسجيل الصوتي الذي يتحدث عن ترتيب مقابلات كرة القدم في الجزائر.

وأكد الشباب في بيانه أن فحوى هذه المكالمة الهاتفية المسربة هو المتاجرة والتأثير على نتائج المقابلات لسد الطريق أما فرق من بينها شباب بلوزداد رائد ترتيب البطولة.

وطالب النادي العاصمي من هيئات كرة القدم أن تتخذ التدابير القصوى ضد من تأكد اقترافه هذه "السلوكات المشينة"، والذين أخلوا بصفة خطيرة بالأخلاق الرياضية، والمساس بصورة الكرة الجزائرية على الصعيد الدولي، خاصة بعد نيل الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

كما كشفت إدارة أبناء العقيبة عن إيداعها "شكوى والتأسس كطرف مدني للانتصار لشرف الرياضة الجزائرية الذي استباحه أفراد يحسبون أنفسهم فوق القانون".

وشدد نفس البيان بضرورة الإقصاء والشطب نهائيا لمقترفي هذه الممارسات ومن يكون قد حرض عليها وارتبط معهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.