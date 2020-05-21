نجح الطاقم الطبي العامل بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة في توليد حامل تبلغ من العمر 38 سنة، مصابة بفيروس كورونا عن طريق عملية قيصرية.

وكانت الحامل في شهرها الثامن، حيث أجريت لها العملية بعد آذان المغرب من ليلة أمس الأربعاء، واستنادا لمصادر طبية فان السيدة تتواجد في ظروف عادية وكذا ابنها من جنس ذكر.

من جهة أخرى، علمت "الخبر"، أن إدارة المستشفى قد خصصت جناحا للحوامل المصابات بفيروس كورونا يشرف عليه طاقم طبي وهذا كاحتياط بعد نجاح العملية القيصرية التي أجريت على المرأة المصابة بكوفيد 19 التي تعد عملية التوليد الأولى من نوعها بسكيكدة مند ظهور فيروس كورونا.