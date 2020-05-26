نفى الفنان حكيم دكار أن يكون سبب إصابته بفيروس كورونا راجع إلى تصوير سلسلة تلفزيونية في بداية شهر رمضان.

وكتب دكار في منشور على صفحته في الفايسبوك "بعد تداول بعض الإشاعات أن سبب إصابتي بداء كوفيد 19 راجع للتصوير الأخير لسلسلة التلفزيونية(زوج في حصلة) إنتاج محطة قسنطينة الجهوي. أنا الفنان حكيم دكار أنفي وأكذب كل هذه الإشاعات جملة وتفصيلا. لأن نهاية التصوير كانت في بداية رمضان وكنت سليما معافى. وإصابتي بهذا الداء كان في آخر يوم من رمضان. بعد ثبوت التحاليل".

وأضاف دكار "وعليه أطمئن جمهوري العزيز. إن مثل هذه الإشاعات لا مجال لها من الصحة. وهي تعمل لصالح أشخاص للأسف يريدون إعطاء الأمر أكثر من أهميته لأسباب ومصالح ذاتية. وشكرا".