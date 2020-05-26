نصحت اللجنة الطبية التابعة للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف), في تقرير أرسلته للجنة التنفيذية لدى الهيئة القارية،

بإلغاء جميع المنافسات من بينها رابطة الأبطال، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفاد به برانس بامبو عضو هذه اللجنة.

وأوضح بامبو لإذاعة "جوي أف أم" الغانية أنه "على غرار منافسات الأندية (رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية) نصحنا اللجنة التنفيذية بإلغاء جميع الدورات بما فيها البطولة الإفريقية للمحليين 2020 بالكامرون والمقررة شهر أبريل الفارط".

وأجلت الكاف عدة منافسات من بينها التصفيات المؤهلة الى نهائيات "كان-2021" إضافة إلى الدور الثاني من تصفيات مونديال 2022.

وبلغت منافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية الدور نصف النهائي, بمشاركة كل من الرجاء والوداد البيضاوي (المغرب) والزمالك والاهلي (مصر)، بالنسبة لرابطة الأبطال، وبيراميدز (مصر)، حورويا (غينيا)، ونهضة بركان وحسنية أغادير (المغرب) في كأس الكاف.

كما تبقى الشكوك تحوم حول تنظيم نهائيات "كان-2021" التي كانت مبرمجة ما بين 9 جانفي و 6 فيفري بالكامرون.

وكان مسؤول "الكاف"، أحمد أحمد، قد تطرق إلى احتمال تأجيل الطبعة المقبلة لـ"الكان"، حيث أفاد قائلا "في ظل هذا الوضع، أظن أن جميع الأطراف المعنية بالتنظيم سيجتمعون في وقت لاحق لمناقشة الحلول الممكنة".