أكد مجلس قضاء تيبازة اليوم الخميس في بيان له أن المعتقل كريم طابو رفض إجراء مكالمة هاتفية لأحد أفراد عائلته رغم موافقة الجهات القضائية المختصة على طلب سابق تقدم به.

وحمل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، تأكيدات النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة كريم طابو، قدم فعلا طلبا لإجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلته الذي أحيل من طرف المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة التي وافقت عليه بعد دراسته.

وأضاف البيان: "وبعد دراسة طلبه، وافقت الجهات القضائية المختصة عليه وذلك بالسماح للمعني للاتصال بعائلته غير أنه عند إبلاغ كريم طابو بالموافقة ودعوته لاستعمال الهاتف، رفض هذا العرض متراجعا عن طلبه، رافضا إجراء أي مكالمة إلا بعد استشارة محاميه".

وفي هذا السياق، فند مجلس قضاء تيبازة "قطعا" الأخبار التي "تداولتها وسائل إعلام مفادها، عدم الاستجابة لطلب المدعو كريم طابو باستعمال الهاتف للاتصال بعائلته أثناء فترة وجوده بمؤسسة عقابية بإقليم اختصاص ذات المجلس".

وكان هيئة الدفاع عن المناضل السياسي كريم طابو، قد أكدت في بيان لها الثلاثاء الماضي أن هذا الأخير يعاني من الحرمان من حقه في المكالمة الهاتفية التي استفاد منها جل المساجين بعد تفشي جائحة كورونا و تعليمة منع الزيارات عن عائلات المساجين لأسباب وقائية.

وأضاف نفس البيان أن "هذا المنع يكرس سياسة عزل المناضل كريم طابو، ويشكل ضرب من ضروب المعاملة القاسية نفسيا والانتقائية التميزية عن باقي السجناء، بالرغم من تكرار المناضل كريم طابو لطلب المكالمة ثلاث مرات على التوالي، يوم الرابع من أفريل وطلب آخر يوم العاشر من نفس الشهر، وطلب أخير في السادس من شهر ماي، كلها لم تلقى الاستجابة".

وطالب بيان هيئة الدفاع بالإنصاف والعدالة والتطبيق السليم للنصوص القانونية بدون أي تمييز، وبعيدا عن أي حسابات سياسوية.