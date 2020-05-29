نددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بما وصفتها "حملة هجومات غير بريئة ومنظّمة" تتعرض لها من طرف من سمتهم بـ"المرتزقة و"أزلام العصابة"، مؤكدة أنها ستلجأ للطرق القانونية، بعرض المحرضين على العدالة.

وجاء في بيان لـ" الفاف" على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة " يشهد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بصفة عامة، حملة هجومات غير بريئة ومنظّمة، منذ أيام، وبصفة خاصة شخص السيد رئيس الهيئة الكروية خير الدين زطشي".

وأضاف البيان "قبل أقل من سنة من انتخابات مكتب الفاف (2021)، تعود مجموعة الحاقدين، للتحرك عن طريق بث سمومها من خلال بعض المواقع الالكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق بعض الوجوه التي تستغل سمعتها والتي لا يمكن أن نسميهم إلا مجموعة مرتزقة، مهمتهم نقل معلومات مكذوبة، وشائعات وافتراءات".

وحسب نفس البيان فإن الهدف من هذه الحملة هو "تأليب الرأي العام والمساس بسمعة المكتب الفيدرالي، وتحميله كل مشاكل كرة القدم الجزائرية، بالرغم من تحمله المسؤولية كاملة ماضيها وحاضرها باتجاه أسرة كرة القدم الجزائرية، بالعمل والسهر على تطوير هذه الأخيرة بكل تفان، رغم كل المعيقات".

وتابع البيان "يكّذب الاتحاد الجزائري لكرة القدم قطعاً، جميع الادعاءات الواهية التي تنشرها بعض الأبواق والجهات الحاقدة وأزلام العصابة، والتي لم تستسغ التغيير الجذري الذي تولاه المكتب الفيدرالي في سبيل تطوير اللعبة، وغلق الأبواب أمام كل الانتهازيين وأصحاب الامتيازات".

وجدد بيان "الفاف" تنديده بشدّة، لمثل هذه "التصرفات البغيضة"، مؤكدا أنّه سيلجأ للطرق القانونية، بعرض المحرضين على العدالة.