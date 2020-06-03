يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم لرفع التعديلات الجديدة التي أقرها على القانون الأساسي للفاف إلى الوزارة الوصية للحصول على موافقتها في إجراء روتيني قبل عرضها على تصويت أعضاء الجمعية العامة، عبر دورة استثنائية سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وكانت المسودة النهائية للقانون الأساسي الجديد من بين النقاط التي تطرق إليها وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي ورئيس "الفاف" خير الدين زطشي، خلال اجتماعهما الأخير الذي جرى السبت الماضي.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن "الفاف" تحصلت في الفترة الماضية على "مباركة" وتزكية لجنة القوانين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم على المسودة النهائية للقوانين الجديدة للنظام الأساسي.

ومن بين أهم التعديلات التي تقترحها "الفاف" المثيرة للجدل، تلك المتعلقة بإسقاط العضوية من الجمعية العامة على كل الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم بمجرد مغادرتهم لمناصبهم، على عكس ما هو معمول بها سابقا، حيث احتفظ الرؤساء السابقون ممن بقوا على قيد الحياة على عضوية الجمعية العامة.

ظاهريا، ستقول "الفاف" إن هذا التعديل يندرج في إطار تكييف قوانينها مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص بدورها على إسقاط عضوية رؤساء بمجرد مغادرة مناصبهم، لكن باطنيا يبدو أن التعديل يستهدف بشكل خاص الرئيس السابق محمد روراوة لمنعه من حضور الجمعية العامة لاحقا.

وكانت "الفاف" قد أعلنت في 28 أفريل الماضي عبر بيان صحفي، الانتهاء من مشروع تعديل القانون الأساسي وفقًا لما سمته خارطة الطريق التي وضعتها "الفيفا" و"الفاف"، بعد يوم من زيارة ممثلي الهيئة الدولية في ديسمبر 2019 والتي انطلقت عبر إرسال مسودة أولى إلى "الفيفا" منتصف شهر جانفي، تلاها إرسال "الفيفا" للتعليقات والتعديلات المقترحة، ثم تلاها إرسال النسخة النهائية التي تأخرت المصادقة عليها، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وهي ذات الظروف التي وقفت وراء تعديل خارطة الطريق التي كانت تنص على تمرير المسودة النهائية على التصويت عبر الجمعية العامة شهر جوان، وهو ما يبدو أنه سيتأخر إلى شهر سبتمبر المقبل.