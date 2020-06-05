قال الناخب الوطني السابق رابح ماجر أنه لم يكن يتوقع تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر صيف العام الماضي، باعتباره لم يكن من المرشحين.

وقال ماجر في تصريحات لقناة "أون تايم" الرياضية المصرية أنه قبل بداية البطولة لم يكن أحد يتوقع تتويج أشبال بلماضي، لأن الترشيحات كانت متوجهة خاصة نحو المنتحب المصري.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي أن زملاء محرز استحقوا اللقب الإفريقي بعدما قدموا عروضا قوية منذ بداية البطولة إلى نهايتها.

وفيما يخص المدرب جمال بلماضي، قال ماجر أن هذا الأخير أكمل العمل الذي قام به سابقوه على رأس العارضة الفنية لـ"الخضر"، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنتخب الوطني.

من جهة أخرى، عبر ماجر عن رفضه للمقارنات بين النجمين رياض محرز ومحمد صلاح، مؤكدا أنهما يعتبران سفيران للكرة العربية في أوروبا، ويمثلانها أحسن تمثيل.