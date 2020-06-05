سطرت إدارة فريق شبيبة القبائل بالتشاور مع الإدارة الفنية للفريق إجراء تربصين مغلقين فور في حالة ما قررت الوزارة الوصية و الفاف إستئناف البطولة الإحترافية الأولى و رفع الحجر الصحي المنزلي الأول سيكون بأرض الوطن و الثاني بتونس . حسب مصادر مطلعة بتيزي وزو التربص الأول سيكون بمدينة أقبو بولاية بجاية سيدوم بين 10 أيام إلى أسبوعين ستتخلله إجراء مباريات ودية أما التربص الثاني سيجرى بإحدى المدن التونسية تتكفل بمصاريفه إدارة فريق إدارة فريق الترجي التونسي في إطار الإتفاقية المبرمة بين إدارة الفريقين في عملية تحويل المدافع شتي من "الكناري" إلى الترجي التونسي الموسم الماضي .حسب محدثنا إن المحضر البدني للشبيبة قد أعد برنامجا لهذا الغرض لتمكين عناصر الفريق التحضير الجيد لمرحلة الإستئناف للمنافسة و ضمان التسيير الجيد و العقلانى للحالة البدنية و النفسية للاعبي الفريق .