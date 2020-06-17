قامت بلدية ايتربيك في بروكسل ببلجيكا بإطلاق اسم المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي خلال فترة 1840-1850 لالا فاطمة نسومر على إحدى شوارعها.

"هذه المبادرة التي وردت من عضوي المجلس البلدي المكلفين بتكافؤ الفرص والتنوع والفضاء العمومي تهدف الى تحسيس السكان بمكانة النساء في الفضاء العمومي وبما قدمنه لتاريخ بلجيكا والعالم بصفة عامة"، حسب المبادرين بها.

ويتعلق الأمر بمشروع يرمي إلى التعريف بأسماء شخصيات نسوية بارزة في الفضاء العمومي المتميز بإطلاق أسماء الرجال على أغلبية الشوارع.

وتم الاختيار بعد أبحاث أجريت حول شخصيات نسوية بارزة منحدرة من شمال إفريقيا نظرا للتشكيلة الاجتماعية لبلدية ايتربيك والتي أفضت إلى اختيار هذا الرمز الوطني التي لاقت شخصيتها وما قدمته لبلدها تقديرا كبيرا لدى المبادرين بهذا المشروع.