أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين لنصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2-صفر اليوم الأحد في الدور ربع النهائي للبطولة.



وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة أيضا.



وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم عن مواجهتين ساخنتين بنصف النهائي، مانشستر سيتي مع أرسنال، وتشلسي مع مانشستر يونايتد.



وستقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملعب ويمبلي يومي 18 و19 جويلية القادم.



