عبر البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي عن امتعاضه بسبب بقاءه عالقا في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 4 أشهر في ظل تجاهل تام للسلطات لحالته.

وقال مخلوفي في تغريدة له على تويتر " تقريبا أربعة أشهر وأنا مرمي في جنوب إفريقيا (جوهسبورغ)، لا إجلاء ولا حتى حركة تشبه له من طرف الدولة الجزائرية للرجوع إلى أرض الوطن، هذا ما أثبت لي أنه لا قيمة لي كمواطن جزائري أو حتى كبطل أولمبي دافع وشرف الراية الجزائرية".

وأضاف صاحب الثلاث ميداليات أولمبية "هذه الكلمات كانت في قلبي فكتبتها، ولست أستهدف بها الاستعطاف".