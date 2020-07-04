يبقى مستقبل الدولي الجزائري آدم وناس مجهولا حتى الآن في ظل خروجه من مخططات مدرب نادي نابولي جينارو غاتوزو.

ويبدو أن نادي الجنوب الإيطالي يسعى لإيجاد طريقة من أجل الاستغناء عن الدولي الجزائري بدليل اقتراحه في عدة صفقات تبادلية.

وحسب الصحافة الإيطالية فإن نادي نابولي عرض وناس وزميله الكولومبي دافيد أوسبينا على نادي روما مقابل الحصول على خدمات اللاعب التركي سينجيز أوندير، لكن نفس المصادر تحدثت أن نادي العاصمة الإيطالية يتجه لرفض هذا العرض.

وكان الصحافة الإيطالية قد تحدثت قبل ذلك عن إدخال آدم وناس ضمن صفقة النادي الإيطالي للحصول على المهاجم النيجيري لنادي ليل الفرنسي فيكتور أوسيمان.