كما كشفت عنه "الخبر" في عدد اليوم، قررت وزارة الشباب والرياضة، عدم استئناف النشاطات الرياضية في الوقت الراهن.

أفاد بيان للوزارة "أنه بناءا على توصيات لجنة رصد الوباء التابعة لوزارة الصحة وبالنظر للتطور الحالية الوبائية تقرر استئناف التدريبات في مرحلة أولى مع الالتزام باجراءات الوقاية للرياضيين المؤهلين للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ".

أما في ما يخص المنافسات الرياضية جاء في البيان "بناء على توصيات اللجنة تقرر عدم استئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن".

وكانت "الخبر" كشفت صباح اليوم أن الوزارة ستعلن عن عدم عدوة البطولات في الظرف الحالي المتميز بارتفاع عدد الاصابات بكورونا.