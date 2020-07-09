عاجل
كورونا: تسجيل 460 إصابة جديدة و10 وفيات

الوزارة: لا استئناف للمنافسات الرياضية

رياضة
9 يوليو 2020 () - ف.غ
0 قراءة
+ -

 

كما كشفت عنه "الخبر" في عدد اليوم، قررت وزارة الشباب والرياضة، عدم استئناف النشاطات الرياضية في الوقت الراهن.

أفاد بيان للوزارة "أنه بناءا على توصيات لجنة رصد الوباء التابعة لوزارة الصحة وبالنظر للتطور الحالية الوبائية تقرر استئناف التدريبات في مرحلة أولى مع الالتزام باجراءات الوقاية للرياضيين المؤهلين للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ".

أما في ما يخص المنافسات الرياضية جاء في البيان "بناء على توصيات اللجنة تقرر عدم استئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن".

وكانت "الخبر" كشفت صباح اليوم أن الوزارة ستعلن عن عدم عدوة البطولات في الظرف الحالي المتميز بارتفاع عدد الاصابات بكورونا.

في نفس السياق

كورونا: تسجيل 460 إصابة جديدة و10 وفيات
"نحن في مفترق الطرق"
فرض حجر منزلي على بلديتين بالطارف
استئناف البطولة..الوزارة تحضر للإعلان عن قرارها
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول