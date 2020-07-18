يعتبر نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي الوجهة الأكثر احتمالا للمهاجم الدولي الجزائري, إسلام سليماني، الذي لا يدخل في حسابات مدرب نادي ليستر الانجليزي، براندان رودجرز، حسب ما أوردته وسائل إعلام اسبانية.

و يوضح موقع تودو فيشاجاس ما يلي : "في وقت سابق, فضل مرسيليا صفقة السنغالي لملعب ران الفرنسي, مباي نيانغ، الذي اعتبره الرفيق المناسب لداريو بينيديتو في خط الهجوم. لكن أمام المطالب المالية الكبيرة لران الذي اشترط ما لا يقل عن 20 مليون أورو للتخلي عن لاعبه، تحولت إدارة مرسيليا نحو سليماني الذي يقدر مبلغ تحويله ب6 ملايين أورو".

و دائما حسب نفس المصدر، فإن نادي جنوب فرنسا و ليستر سيتي على وشك الاتفاق حول انتقال سليماني، الذي حقق موسما موفقا مع موناكو الذي لعب له على سبيل الإعارة, مسجلا 9 أهداف و مقدما 7 تمريرات حاسمة في 18 مباراة لعبها في الرابطة الأولى.

و يعتبر سليماني (32 سنة - 68 مشاركة دولية - 27 هدفا) كأحسن هداف لا زال ينشط مع المنتخب الجزائري. ومنذ التحاقه عام 2013 بأوروبا، لعب سليماني لأندية أربعة بلدان من "القارة العجوز" وهي : سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، ليستر سيتي و نيوكاستل (انجلترا)، فنرباتشي (تركيا) و موناكو (فرنسا).