توفي، اليوم، بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة المجاهد قدور ريان عميد تقنيي الإذاعة الجزائرية وأحد مؤسسي إذاعة الجزائر الحرة المكافحة بالرباط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

الفقيد من مواليد سنة 1935 بمدينة بالأغواط، غادر مقاعد الدراسة بالمدرسة التقنية بالبليدة في إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956، والتحق بجبهة التحرير الوطني في مارس 1957 بالمملكة المغربية وعمل بالإذاعة المغربية كتقني صوت لبث برنامج "صوت الجزائر"، ثم يلتحق بجيش التحرير الوطني بإنشاء إذاعة الجزائر بالناظور في 12 جويلية 1959 بقيادة محمد السوفي، ليكون من بين 25 تقنيا الذين ساهموا في استرجاع الإذاعة والتلفزيون في 28 أكتوبر 1962، ومكونا للطاقم الفني والتقني بالإذاعة إلى غاية إحالته على التقاعد سنة 1989.