نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي الأحد، بتعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء فيروس كورونا المستجد ونعتته بلقب "السيد.. جعل الأمور أسوأ".

وقالت بيلوسي لشبكة "سي بي إس" الإخبارية: "هذا الرئيس، لدي اسم جديد له: "مستر جعل الأمور أسوأ" (Mr. Make Matters Worse). لقد جعل الأمور أسوأ منذ البداية. تأخر، إنكار، إنها خدعة، أو تسير بطريقة سحرية، إنها معجزة، وكل ما تبقى".

وكانت بيلوسي وصفت مؤخرا، ترامب بأنه "فيروس كورونا". وقالت خلال مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية: "أعتقد أن تعليقات الرئيس اليوم تظهر أنه اعترف بالأخطاء التي ارتكبها وأعترف بأن هذه ليست خدعة، بل وباء تفاقم بالفعل في معظم أنحاء العالم".

وأضافت: "في الواقع، إنه فيروس ترامب فلنلبس الأقنعة، ولنحافظ على المسافة الاجتماعية".

ورد ترامب على بيلوسي واصفا إياها بأنها "مجنونة"، مضيفا عبر صفحته على موقع "تويتر": "قالت نانسي بيلوسي المجنونة إنني ارتكبت خطأ عندما منعت الأشخاص من الصين المصابة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية في يناير".

وأضاف ترامب أنه "تمّ إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح، بينما كانت ترقص في شوارع الحي الصيني في أواخر شهر فبراير، اتفق معها جو بايدن، لكن سرعان ما اعترف أنني على حق!".