وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر بموجبه التحويلات المالية لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيقات مثل "وي تشات" و"تيك توك".

ونص الأمر التنفيذي على أن "الإجراءات المتخذة سوف تمنع لمدة 45 يوميا أي تحويلات مالية لشركة بايت دانس الصينية".

وأكد القرار، الذي وقعه ترامب اليوم الجمعة، على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة التي تملكها جمهورية الصين الشعبية، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي". وأضاف: "في هذا التوقيت، يجب اتخاذ إجراء لمواجهة تهديد تطبيقات الهواتف الذكية، وبشكل خاص تيك توك".

في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت أمس الخميس على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق "تيك توك" الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة في الأجهزة الحكومية.

وقال "تيك توك" يوم الأربعاء، إنه يعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية "للحماية من التأثيرات الأجنبية"، والتحقق من المعلومات التي يحتمل أن تكون مضللة بخصوص الانتخابات.