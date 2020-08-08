حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد أن جدد الفوز أمام ريال مدريد الإسباني وبواقع 2-1 على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات إياب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث افتتح لاعب نادي مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ التسجيل في مرمى الريال عند الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، قبل أن يعادل كريم بن زيمة الأرقام للريال عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.

في الشوط الثاني سجل لاعب السيتي غاريال خيسوس الهدف الثاني لمصلحة فريقه عند الدقيقة 68 لتنتهي المباراة بنتيجة 2 – 1.